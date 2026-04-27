27 апреля 2026 в 17:04

Капуста + горчичная заправка — освежающий весенний салат. Витамины и вкус, который хочется повторять

Фото: D-NEWS.ru
Легкий, хрустящий и при этом насыщенный вкусом салат, который идеально подходит для весны. Капуста дает сочную основу, зеленый горошек добавляет нежную сладость, а горчичная заправка с лимонной кислинкой делает вкус ярким и запоминающимся.

Такой салат хочется готовить снова и снова — он простой, полезный и очень свежий.

Капуста — 300 г, зеленый горошек — баночка, укроп свежий — побольше, соль — по вкусу, лимонный сок — 2 ст. л., горчица обычная — 1 ч. л., горчица зернистая — 2 ч. л., оливковое масло — 2–3 ст. л., чеснок — зубчик, петрушка — 4-5 веточек.

Капусту тонко нашинковать, слегка помять руками, чтобы стала мягче и сочнее, добавить зеленый горошек и мелко нарезанный укроп.

Для заправки в чашу блендера отправить лимонный сок, петрушку, оба вида горчицы и чеснок, пробить до однородности, при необходимости добавить немного воды, чтобы консистенция стала более нежной.

Влить оливковое масло, еще раз слегка перемешать и заправить салат. Посолить по вкусу и аккуратно перемешать — готово.

Ранее мы делились рецептом яичных рулетов по-китайски. Когда все надоело, рецепт как глоток свежего воздуха.

Проверено редакцией
Беру пекинку и 3 ложки муки — жарю оладьи за 15 минут, хрустящие, нежные, с золотистой корочкой, вместо скучных сырников
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Беру 2 скумбрии, натираю «золотой» смесью — и балык готов: к картошечке или на бутерброд, бесподобная рыба
Сидераты весной: что посеять под картошку и когда заделывать горчицу
Все думают, что держу на даче повара из Италии — настолько этот «огородный» салат оказался вкусным
капуста
горчица
овощи
салаты
Ольга Шмырева
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
