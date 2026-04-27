Капуста + горчичная заправка — освежающий весенний салат. Витамины и вкус, который хочется повторять

Легкий, хрустящий и при этом насыщенный вкусом салат, который идеально подходит для весны. Капуста дает сочную основу, зеленый горошек добавляет нежную сладость, а горчичная заправка с лимонной кислинкой делает вкус ярким и запоминающимся.

Такой салат хочется готовить снова и снова — он простой, полезный и очень свежий.

Капуста — 300 г, зеленый горошек — баночка, укроп свежий — побольше, соль — по вкусу, лимонный сок — 2 ст. л., горчица обычная — 1 ч. л., горчица зернистая — 2 ч. л., оливковое масло — 2–3 ст. л., чеснок — зубчик, петрушка — 4-5 веточек.

Капусту тонко нашинковать, слегка помять руками, чтобы стала мягче и сочнее, добавить зеленый горошек и мелко нарезанный укроп.

Для заправки в чашу блендера отправить лимонный сок, петрушку, оба вида горчицы и чеснок, пробить до однородности, при необходимости добавить немного воды, чтобы консистенция стала более нежной.

Влить оливковое масло, еще раз слегка перемешать и заправить салат. Посолить по вкусу и аккуратно перемешать — готово.

