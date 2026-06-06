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06 июня 2026 в 15:09

Беру редис, яйца и огурец: салат «Весенний» с зеленой заправкой — только свежесть и никакого майонеза

Фото: D-NEWS.ru
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Свежие огурцы, хрустящий редис и яйца — одно из самых удачных сочетаний для легкого весеннего салата. Он получается сочным, ярким и отлично подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Главная особенность этого варианта — необычная зеленая заправка из авокадо и свежей зелени. Она делает салат более нежным, добавляет кремовую текстуру и насыщенный аромат, полностью заменяя майонез и другие тяжелые соусы.

Для приготовления вам понадобится: огурец — 2 шт., редис — 250 г, яйца вареные — 4 шт., зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 небольшой пучок. Для заправки: авокадо — 1 шт., петрушка — 1 пучок, укроп — ½ пучка, лимонный сок — 1 ст. л., оливковое масло и йогурт — по 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Огурцы нарежьте крупными полукружьями, редис — дольками, яйца — небольшими кубиками одинакового размера. Зеленый лук мелко нашинкуйте. Для заправки разомните мякоть авокадо вилкой, добавьте мелко нарубленную петрушку и укроп.

Зелень слегка растолките ложкой или пестиком вместе с солью, чтобы она стала более ароматной, затем соедините с авокадо. Добавьте лимонный сок, оливковое масло и перец, тщательно перемешайте до однородности. Соедините овощи и яйца в салатнике, добавьте зеленую заправку и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу после приготовления.

Проверено редакцией
овощи
салат
огурцы
авокадо
зелень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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