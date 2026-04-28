28 апреля 2026 в 12:45

Вместо оливье и крабового с приходом тепла готовлю салат «Летний»: свежий, хрустящий, с редисом

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Летний» — это свежий, хрустящий и легкий салат, который идеально подходит для весеннего меню. Готовится за 10 минут, а исчезает со стола еще быстрее.

Нарезанные кубиками огурцы, редиска, яйца и зелень в майонезной заправке создают сочное ароматное блюдо, которое станет отличной заменой надоевшему оливье и крабовому салату.

Для приготовления понадобится: 2 свежих огурца, 200 г редиски, 4 вареных яйца, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), красная луковица (по желанию), 3-4 ст. л. майонеза, соль, перец.

Рецепт: огурцы, редиску и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Табуле» с кускусом и овощами.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
овощи
Дарья Иванова
2 свежих огурца
200 г редиски
4 вареных яйца
пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
красная луковица (по желанию)
3-4 ст. л. майонеза
соль, перец
Огурцы, редиску и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.
