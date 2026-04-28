Вместо оливье и крабового с приходом тепла готовлю салат «Летний»: свежий, хрустящий, с редисом

Салат «Летний» — это свежий, хрустящий и легкий салат, который идеально подходит для весеннего меню. Готовится за 10 минут, а исчезает со стола еще быстрее.

Нарезанные кубиками огурцы, редиска, яйца и зелень в майонезной заправке создают сочное ароматное блюдо, которое станет отличной заменой надоевшему оливье и крабовому салату.

Для приготовления понадобится: 2 свежих огурца, 200 г редиски, 4 вареных яйца, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), красная луковица (по желанию), 3-4 ст. л. майонеза, соль, перец.

Рецепт: огурцы, редиску и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

