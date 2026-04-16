16 апреля 2026 в 18:31

Салат «Табуле» с кускусом и овощами на листьях капусты: восточная закуска из обычных продуктов

Салат «Табуле» с кускусом — это восточная закуска из самых обычных продуктов, которая удивляет своей свежестью, яркостью и невероятным ароматом. Это блюдо идеально подходит для здорового обеда или ужина.

Для приготовления понадобится: большой пучок петрушки, большой пучок укропа, большой огурец, большой помидор, 150 г кускуса, маленькая пекинская капуста, сок половины лимона, оливковое масло, соль по вкусу.

Рецепт: отварите кускус согласно инструкции на упаковке (обычно залить кипятком на 5–10 минут). Остудите. Зелень, огурец и помидор нарежьте очень мелко. В большой миске смешайте кускус, зелень и овощи. Добавьте лимонный сок, оливковое масло и соль. Тщательно перемешайте. Пекинскую капусту разберите на отдельные листья. Выложите готовый салат на листья капусты.

Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды
У известного комика нашли агрессивную опухоль кости
Он точно понравится всем: нарезаем ветчину, яйца и пекинку. Простой салат, который исчезает со стола первым
Все на терку — и готово. Салат «Мгновенье» с фасолью и плавлеными сырками — быстро и вкусно
Салат на весну из курицы с зеленой заправкой — свежий, сочный и без тяжелых соусов
Дарья Иванова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

