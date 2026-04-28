Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России Набиуллина: Россия никогда не сталкивалась с таким дефицитом кадров

Россия еще никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на Альфа-Саммите. По словам руководителя регулятора, текущая ситуация на рынке труда является уникальной для новейшей истории, передает РИА Новости.

Особенность ситуации сейчас — это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что ключевыми направлениями развития российской экономики к 2036 году станут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенные модели. По ее оценке, мировая и российская экономики уже находятся в периоде масштабных технологических трансформаций.

Прежде Набиуллина сообщала, что Совет директоров Банка России на заседании обсуждал два возможных варианта решения по ключевой ставке. По ее словам, регулятор рассматривал идею оставления ставки без изменений или ее снижения.