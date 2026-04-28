28 апреля 2026 в 14:02

Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России

Набиуллина: Россия никогда не сталкивалась с таким дефицитом кадров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия еще никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на Альфа-Саммите. По словам руководителя регулятора, текущая ситуация на рынке труда является уникальной для новейшей истории, передает РИА Новости.

Особенность ситуации сейчас — это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что ключевыми направлениями развития российской экономики к 2036 году станут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенные модели. По ее оценке, мировая и российская экономики уже находятся в периоде масштабных технологических трансформаций.

Прежде Набиуллина сообщала, что Совет директоров Банка России на заседании обсуждал два возможных варианта решения по ключевой ставке. По ее словам, регулятор рассматривал идею оставления ставки без изменений или ее снижения.

Экономика
Россия
Эльвира Набиуллина
дефицит кадров
ЦБ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов
ФСБ рассказала подробности о возвращенной в Россию жене военного
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине
«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ
ФСБ раскрыла уловки молдавских шпионов при разоблачении
Жители Туапсе остались без воды после атаки БПЛА
Стало известно о строительстве масштабной стены от Киева до Сум
Военкор Коц сообщил об охвате Константиновки с трех сторон
Врач напомнил об одном эффективном способе борьбы с тревогой
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

