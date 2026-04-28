Набиуллина раскрыла ключевые тренды экономики России к 2036 году

Ключевыми направлениями развития российской экономики к 2036 году станут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенные модели, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите». По ее оценке, мировая и российская экономика уже находятся в периоде масштабных технологических трансформаций, сообщает РИА Новости.

Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них <…> Я могу порассуждать. На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что скорее всего сработают технологические тренды, — сказала Набиуллина.

Ранее глава регулятора отмечала, что Центробанк РФ принимает решение по ключевой ставке в России, основываясь на прогнозе. По ее словам, сам прогноз уточняется на опорных заседаниях, которые проводятся четыре раза в году. Примерно за три недели до заседания проходит предварительное совещание, на котором обсуждаются внешние и внутренние условия — от цен на нефть до состояния российской экономики. Затем эксперты ЦБ на основе моделей делают расчеты.