Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в качестве социальной поддержки в 2025 году, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева. Материальную помощь получили свыше 4 тыс. жителей.

В школах и дошкольных учреждениях города создано 249 музеев, где дети знакомятся с историей страны и подвигами героев уже с самого раннего возраста. Продолжает свою работу и музей СВО, активно развивая свою экспозицию и используя при этом современные цифровые технологии. В прошлом году в музее реализован интерактивный проект «Трофейная техника СВО» в формате фото- и видеоизображения в 360 градусов, — рассказал Шалабаев.

Он отметил, что в прошлом году в патриотических мероприятиях приняли участие более 135 тыс. юных жителей города. Мэр добавил, что за 2025 год системную адресную помощь по общим вопросам оказали почти 6 тыс. участникам СВО и их семей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД приняли четыре федеральных закона о поддержке участников СВО и их семей. Один из них касается преимущественного права военнослужащих на сохранение рабочего места при сокращении штата.