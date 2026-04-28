Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков

Беру кефир, яйца, муку и зелень — замешиваю жидкое тесто, наливаю на сковороду, сверху выкладываю начинку из вареных яиц и зелени, накрываю вторым слоем теста и обжариваю. Через 15 минут на столе румяные «солнышки», которые получаются сытными, нежными и намного вкуснее обычных пирожков с капустой и картошкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая хрустящая корочка, а внутри — нежная начинка из яиц, зеленого лука и укропа, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 150 г муки, чайная ложка соды, 1/2 чайной ложки соли; для начинки — 4 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, соль и перец по вкусу. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, соль, муку, замесите жидкое тесто. Яйца нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, смешайте, посолите, поперчите. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте половину теста, разровняйте, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, затем переверните и жарьте еще 3–4 минуты. Подавайте горячими — эти солнышки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

