Мессенджер МАКС начал тестировать опросы в групповых чатах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мессенджер МАКС запустил тестирование опросов в групповых чатах, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там добавили, что в ближайшее время новая функция станет доступна во всех диалогах.

Пользователи нацмессенджера МАКС получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах до 15 человек. Для доступа к новой функциональности необходимо обновить приложение. В ближайшие дни опция будет доступна во всех диалогах. Для создания опроса необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем нужно ввести вопрос, варианты ответов и нажать на кнопку «Создать». Участники смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса, — поделились представители платформы.

Ранее вице-президент VK Фарит Хуснояров сообщил, что в ближайшее время мессенджер МАКС получит новые функции: комментарии и истории. По его словам, уже сейчас пользователи могут создавать приватные каналы и расшифровывать аудиосообщения.

Общество
МАКС
мессенджеры
технологии
Максим Кирсанов
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
