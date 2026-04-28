Мессенджер МАКС начал тестировать опросы в групповых чатах

Мессенджер МАКС запустил тестирование опросов в групповых чатах, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там добавили, что в ближайшее время новая функция станет доступна во всех диалогах.

Пользователи нацмессенджера МАКС получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах до 15 человек. Для доступа к новой функциональности необходимо обновить приложение. В ближайшие дни опция будет доступна во всех диалогах. Для создания опроса необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем нужно ввести вопрос, варианты ответов и нажать на кнопку «Создать». Участники смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса, — поделились представители платформы.

Ранее вице-президент VK Фарит Хуснояров сообщил, что в ближайшее время мессенджер МАКС получит новые функции: комментарии и истории. По его словам, уже сейчас пользователи могут создавать приватные каналы и расшифровывать аудиосообщения.