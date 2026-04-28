Почему не работает Telegram сегодня, 28 апреля: сбои, полная блокировка

Сегодня, 28 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, ожидается ли полная блокировка Telegram?

Где не работает Telegram 28 апреля

Множество жалоб на Telegram от россиян появляется на мониторинговых сайтах ежедневно. Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более 150 жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 53%, Свердловской области — 8%, Подмосковья — 6%, Санкт-Петербурга — 4%, Челябинской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Ярославской, Новосибирской областей — по 3%, Пермского края, Ростовской, Белгородской, Саратовской, Калужской областей, Красноярского края, Тверской, Нижегородской областей — по 2%, Омской, Архангельской областей, Башкирии — по 1%.

Почему не работает Telegram 28 апреля, замедление

Роскомнадзор с начала февраля частично ограничивает работу Telegram. По заявлению регулятора, администрация мессенджера не следует букве закона.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский выразил мнение, что Telegram намеренно не исполняет требования российского законодательства в части удаления запрещенной информации и локализации персональных данных, игнорируя их годами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ожидается ли полная блокировка Telegram в России

В апреле некоторые источники стали заявлять о полной блокировке Telegram в России, ссылаясь на резкий скачок числа жалоб на нестабильную работу мессенджера.

Чтобы избежать блокировки в России, Telegram должен выполнить требования российских законов и «быть в гибком контакте» с властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Полное закрытие Telegram возможно к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму, предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он не исключил, что блокировку могут провести «по системе YouTube».

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин заявил, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник считает, что абсолютная блокировка Telegram, которая сделает невозможной отправку и получение сообщений, возможна только при отключении от мирового интернета.

Читайте также:

Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля

ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля