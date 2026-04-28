ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля

ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля

Подразделения группировки «Север» вместе с бойцами спецназа «Ахмат» отрезают пути отступления украинским силам в Сумской области, атака дронов ВСУ спровоцировала пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 27 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские силы расширили зону контроля в ДНР

Российские военные расширили зону контроля у населенного пункта Гришино в ДНР, заняв часть лесополосы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение удалось, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины контратаковать сразу с двух направлений. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Он добавил, что российские подразделения продвинулись на участке юго-восточнее Васильевки, заняв лесополосу. На данной территории продолжается работа по расширению зоны контроля.

Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки

Освобождению населенного пункта Ильичовка (Озерное) в ДНР предшествовало продвижение российских военных у Дибровы и Кривой Луки, сообщил Марочко. По его словам, российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на данном участке.

Марочко до освобождения населенного пункта информировал, что ВС РФ завершают соединение подразделений на участке Озерное — Кривая Лука — Каленики для наступления на запад от Озерного. Эксперт тогда предположил, что российские военные продолжат продвигаться у Дибровы, Кривой Луки и Ильичовки, что в итоге и произошло.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Падение дронов спровоцировало пожар на НПЗ под Краснодаром

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлечены крупные силы: 122 человека и 39 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Причины инцидента устанавливаются. Работа предприятия временно приостановлена. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Угрозы для ближайших жилых кварталов нет.

Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»

Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают участки с выявленными силами ВСУ в Сумской области. Российские военные не дают противнику отойти в тыловые районы в рамках формирования буферной зоны, рассказал РИА Новости командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.

По его словам, разведка ведется круглосуточно. При обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ квадрат сразу берется под огневой контроль.

Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер

43-летний архитектор Евгений Лагунов скончался через шесть дней после того, как его мобилизовали в Днепропетровской области. По словам матери погибшего, сотрудники военкомата задержали мужчину, а через несколько часов он оказался в больнице с переломами и ушибами.

Полиция возбудила уголовное производство по статье «Умышленное убийство». В территориальном центре комплектования заявили, что у Лагунова произошел эпилептический приступ. Мать погибшего утверждает, что у ее сына не было эпилепсии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Дрон ВСУ убил самокатчика в Белгородской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области один мирный житель погиб, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, еще один человек получил ранения.

Гладков уточнил, что трагедия произошла в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Украинский дрон целенаправленно атаковал мужчину на самокате. Он скончался на месте от полученных ранений.

