Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер Украинский архитектор Лагунов умер через шесть дней после мобилизации

43-летний архитектор Евгений Лагунов скончался через шесть дней после того, как его мобилизовали в Днепропетровской области, сообщает «Страна.ua». По словам матери погибшего, сотрудники военкомата задержали мужчину, а через несколько часов он оказался в больнице с переломами и ушибами.

Полиция возбудила уголовное производство по статье «Умышленное убийство». В территориальном центре комплектования заявили, что у Лагунова произошел эпилептический приступ. Мать погибшего утверждает, что у ее сына не было эпилепсии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками украинских ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.

Вместе с этим политолог Богдан Безпалько заявил, что власти Украины устраивают показательные «чистки» среди сотрудников ТЦК, чтобы успокоить население. По его словам, за эти мероприятия отвечает СБУ, с которой военкомы вынуждены делиться взятками. Причина роста сумм мзды — усложнившийся процесс «отлова» уклонистов.