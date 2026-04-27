27 апреля 2026 в 22:27

Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области

Гладков: при ударах беспилотников ВСУ погиб один житель Белгородской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области один мирный житель погиб, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, еще один человек получил ранения.

Приношу самые искренние слова соболезнования родным погибшего…, — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что трагедия произошла в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Украинский дрон целенаправленно атаковал мужчину на самокате. Он скончался на месте от полученных ран.

Второй инцидент произошел в хуторе Красиво Борисовского округа. Там беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног. После оказания помощи в Борисовской ЦРБ его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 114 украинских дронов самолетного типа. В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что также были уничтожены две управляемые авиационные бомбы противника.

До этого после очередной беспокойной для севастопольцев ночи военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, как защитить город от постоянных атаки. По его словам, за это могут отвечать аэростаты с кевларовыми сетями. Он отметил, что такой способ уже использовался советскими солдатами во время Великой Отечественной войны.

