Битва за Таратутино и главный просчет ВСУ: новости СВО к вечеру 27 апреля

Российские военнослужащие освободили Таратутино и Ильичовку, украинские бойцы стали жертвами дружественного огня в Купянске, а военные эксперты рассказали о страхе Киева потерять Днепропетровскую область. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ освободили Таратутино под Сумами

В Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Таратутино в Сумской области. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки войск «Север».

Вместе с этим армия России выбила формирования ВСУ из населенного пункта Ильичовка в Донецкой Народной Республике. Это произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад», уточнили в министерстве.

Также российские войска поразили место производства БПЛА ВСУ. Кроме него, под удары попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются противником.

Минобороны также сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 114 украинских дронов самолетного типа. Также были уничтожены две управляемые авиационные бомбы противника.

Назван главный просчет Киева в использовании роботов

Военный эксперт Андрей Марочко заявил NEWS.ru, что применение роботизированных комплексов не спасет Вооруженные силы Украины от потерь на фронте. По его словам, украинское командование допускает ошибку, полагаясь на замену сухопутных войск беспилотными аппаратами.

Помимо этого, военэксперт заявил, что страны НАТО помогают украинской армии внедрять наземные роботизированные комплексы в новую тактику ведения боя. По его словам, количество такой техники у Киева растет в геометрической прогрессии, более того, «есть очень простые дроны-камикадзе, которые буквально стоят копейки, но довольно эффективно используются ВСУ».

Марочко также заявил, что Запорожский участок фронта, в том числе стык с ДНР, стал самым успешным у российских бойцов на минувшей неделе. По его словам, на этом участке ВСУ понесли самые большие потери.

Почему ВСУ держатся за Днепропетровскую область

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что ВСУ опасаются потери контроля над Днепропетровской областью, так как там, вероятно, до сих пор производятся их ракеты. Так он прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о попытке украинских войск устроить контратаку в регионе.

Дандыкин подчеркнул, что город Днепр представляет собой важнейший логистический, военный, экономический и промышленный центр. На этом фоне, по его словам, российская армия продолжает наносить удары по военным объектам под Днепром.

Аналитик добавил, что контратака Вооруженных сил Украины под Днепром возможна только при условии снижения призывного возраста в стране до 21 года. По его словам, европейские страны, включая Германию и Нидерланды, уже готовы содействовать отправке беженцев для участия в боевых действиях на стороне украинской армии.

Украинские солдаты погибли от дружеского огня

Telegram-канал SHOT сообщал, что несколько украинских бойцов погибли от дружеского огня, пытаясь контратаковать позиции Вооруженных сил России в Купянске Харьковской области. По его информации, бардак в командовании отдельных групп противника привел к тому, что штурмовики расстреляли своих же дроноводов. Министерство обороны России это не комментировало.

Как уточнил канал, ночью группа иностранных наемников двигалась в направлении Купянска и столкнулась с военными в районе населенного пункта Радьковка. В завязавшейся перестрелке с обеих сторон оказались погибшие и раненые. Позже выяснилось, что это были украинские мобилизованные, которые разворачивали мобильную группу операторов дронов.

«Азов» вербует химиков для работы с отравляющими веществами

Украинская бригада «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) разместила объявление о найме химиков с высшим образованием для работы с токсичными веществами. Карточка появилась на одном из специализированных сайтов по трудоустройству.

В описании должности указано, что специалисту предстоит «работа с токсичными, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами». Претендент должен иметь «опыт работы с химическими реагентами и навыки химического синтеза». В объявлении особо подчеркивается, что работа предполагает выполнение задач непосредственно в зоне боевых действий.

