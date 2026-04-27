Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 13:31

Стало известно о гибели солдат ВСУ от дружеского огня под Купянском

SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Несколько украинских бойцов погибли от дружеского огня, пытаясь контратаковать позиции Вооруженных сил России в Купянске Харьковской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, бардак в командовании отдельных групп противника привел к тому, что штурмовики расстреляли своих же дроноводов. Министерство обороны России это не комментировало.

Как уточнил канал, ночью группа иностранных наемников двигалась в направлении Купянска и столкнулась с военными в районе населенного пункта Радьковка. В завязавшейся перестрелке с обеих сторон оказались погибшие и раненые. Позже выяснилось, что это были украинские мобилизованные, которые разворачивали мобильную группу операторов дронов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что контратака Вооруженных сил Украины в районе Днепра возможна лишь при условии снижения призывного возраста до 21 года. По его словам, ряд европейских стран, включая Германию и Нидерланды, готовы содействовать отправке беженцев для участия в боевых действиях на стороне украинской армии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
«Оставил огромное наследство»: Гусев высказался о заслугах Пиманова
«Зимние пейзажи апреля»: заснеженную Москву сфотографировали из космоса
Конституционный суд вступился за оставленную без пенсии мать троих детей
Путин заявил, что Россия вечна
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

