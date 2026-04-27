Стало известно о гибели солдат ВСУ от дружеского огня под Купянском SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском

Несколько украинских бойцов погибли от дружеского огня, пытаясь контратаковать позиции Вооруженных сил России в Купянске Харьковской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, бардак в командовании отдельных групп противника привел к тому, что штурмовики расстреляли своих же дроноводов. Министерство обороны России это не комментировало.

Как уточнил канал, ночью группа иностранных наемников двигалась в направлении Купянска и столкнулась с военными в районе населенного пункта Радьковка. В завязавшейся перестрелке с обеих сторон оказались погибшие и раненые. Позже выяснилось, что это были украинские мобилизованные, которые разворачивали мобильную группу операторов дронов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что контратака Вооруженных сил Украины в районе Днепра возможна лишь при условии снижения призывного возраста до 21 года. По его словам, ряд европейских стран, включая Германию и Нидерланды, готовы содействовать отправке беженцев для участия в боевых действиях на стороне украинской армии.