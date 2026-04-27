Запорожский участок фронта, в том числе стык с ДНР, стал самым успешным у бойцов ВС России на минувшей неделе, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на этом участке ВСУ понесли самые большие потери. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Самым результативным по уничтожению живой силы противника и новым завоеваниям у нас остается по-прежнему Запорожское направление: Запорожская область и стык Донецкой Народной Республики, — отметил собеседник агентства.

По мнению Марочко, в ближайшее время российская армия начнет бои на новых участках фронта в зоне проведения спецоперации. Это, в свою очередь, заставит командование ВСУ «раздернуть резервы», резюмировал он.

Ранее Марочко заявлял о проседании обороны Вооруженных сил Украины на Харьковском участке линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Колодезное. Он уточнил, что сейчас наиболее интенсивные боевые действия идут в районах Волчанских Хуторов и Колодезного. По его словам, украинские подразделения при этом пока не утратили боеспособность полностью.