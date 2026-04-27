Стало известно, кто помог ВСУ внедрить роботов в новую тактику на фронте Военэксперт Марочко: НАТО помогает ВСУ в новой тактике с применением роботов

Страны НАТО помогают ВСУ внедрять наземные роботизированные комплексы в новую тактику ведения боя, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, количество такой техники у украинской армии растет в геометрической прогрессии.

Сейчас наземные роботизированные комплексы со стороны украинских военных растут в геометрической прогрессии. Более того, есть очень простые дроны-камикадзе, которые буквально стоят копейки, но довольно эффективно используются ВСУ. Естественно все комплектующие для данных комплексов, да и сами БПЛА поставляются натовскими странами, так называемыми партнерами Украины, — сказал Марочко.

Он отметил, что российские военные уже нашли способы противодействия некоторым из этих комплексов. По его словам, ВСУ, в свою очередь, пытаются обойти средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ, чтобы восстановить эффективность своих дронов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины меняют тактику ведения боя, делая ставку на наземных роботов. По словам британских журналистов, ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.