27 апреля 2026 в 12:41

Стало известно, кто помог ВСУ внедрить роботов в новую тактику на фронте

Военэксперт Марочко: НАТО помогает ВСУ в новой тактике с применением роботов

Страны НАТО помогают ВСУ внедрять наземные роботизированные комплексы в новую тактику ведения боя, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, количество такой техники у украинской армии растет в геометрической прогрессии.

Сейчас наземные роботизированные комплексы со стороны украинских военных растут в геометрической прогрессии. Более того, есть очень простые дроны-камикадзе, которые буквально стоят копейки, но довольно эффективно используются ВСУ. Естественно все комплектующие для данных комплексов, да и сами БПЛА поставляются натовскими странами, так называемыми партнерами Украины, — сказал Марочко.

Он отметил, что российские военные уже нашли способы противодействия некоторым из этих комплексов. По его словам, ВСУ, в свою очередь, пытаются обойти средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ, чтобы восстановить эффективность своих дронов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины меняют тактику ведения боя, делая ставку на наземных роботов. По словам британских журналистов, ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Названа причина апрельских снегопадов в европейской части России
Налет на Крым, удары по 180 домам, диверсанты: ВСУ атакуют РФ 27 апреля
«Вырванное сердце»: Малышева простилась с Пимановым
Человек упал на рельсы на одной из станций московского метро
Рогов увидел знак в рухнувшем украинском флаге в центре города
В Минцифры прояснили ситуацию с работой сервисов при включенном VPN
Политолог объяснил, почему Берлин публично выступил против фон дер Ляйен
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

