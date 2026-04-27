В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Таратутино в Сумской области, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки российских войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино, — говорится в сообщении.

Также армия РФ выбила ВСУ из населенного пункта Ильичовка в Донецкой Народной Республике. Это произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад», уточнили в министерстве.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что военные России освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Север».

Также в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора, расположенные в Харьковской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».