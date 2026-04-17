Российские военные освободили два села в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Операцию провели бойцы группировки войск «Север».

В течение недели <...> установлен контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, а за прошедшие сутки взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Огневое поражение наносилось в рамках поддержки наступления штурмовых и мотострелковых подразделений. В боевой работе был задействован расчет 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник» признаны самым опасным и смертоносным оружием для Вооруженных сил Украины.