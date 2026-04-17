17 апреля 2026 в 11:28

Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области

Минобороны: САУ «Пион» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Огневое поражение наносилось в рамках поддержки наступления штурмовых и мотострелковых подразделений.

В боевой работе был задействован расчет 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности. Получив данные разведки, военнослужащие оперативно выдвинулись на позицию и нанесли удары на дистанции до 30 км.

Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами весом 110 кг каждый. После выполнения задачи батарея сменила дислокацию во избежание ответного огня. Для координации действий и передачи изображения использовались штатные средства связи, позволяющие вести видеотрансляции.

Со Starlink мы не работаем. Я, если честно, даже не видел, как он выглядит. Всегда пользовались военным интернетом, также выполняли свои задачи. Telegram не пользовались. <...> Все хорошо работает, — рассказал командир отделения медицинского взвода с позывным «Качаю».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник» признаны самым опасным и смертоносным оружием для Вооруженных сил Украины.

