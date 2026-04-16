Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник» признаны самым опасным и смертоносным оружием для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, за последнее время в зоне спецоперации появился «целый выводок» эффективных ракетных систем, которые кардинально меняют расклад сил на поле боя.

У нас за последнее время появился целый выводок эффективных ракет. Я начну, пожалуй, с самого популярного вида — это [оперативные крылатые ракеты] «Калибр», активно работающие на поле боя. Также можно отметить «Кинжалы». Это оружие последнего поколения. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», которая поначалу разрабатывалась как оружие морского предназначения, сейчас «перебралась» и на сушу. Но, пожалуй, самым опасным в безъядерном исполнении для ВСУ, конечно, сегодня является «Орешник». Мы развернули его массовое производство и, естественно, пока держим в рукаве до тех времен, когда потребуется активное массированное использование этого оружия. Это самое опасное для врага вооружение, — сказал Баранец.

По его словам, помимо новых ракет, серьезную угрозу для ВСУ представляют и проверенные системы, такие как баллистическая ракета «Искандер», которая может применяться как в ядерном, так и в неядерном исполнении. Он добавил, что «Орешник» также может быть в двух видах компоновки боевой части.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ракетная система «Орешник» оптимально подходит для уничтожения подземных предприятий Украины по производству беспилотников. По его словам, разрушения, вызываемые этим оружием, сопоставимы с эффектом от тактического ядерного заряда малой мощности.