16 апреля 2026 в 18:16

Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад

Полковник Баранец: «Кинжалы» и «Орешник» признаны самым опасным оружием для ВСУ

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник» признаны самым опасным и смертоносным оружием для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, за последнее время в зоне спецоперации появился «целый выводок» эффективных ракетных систем, которые кардинально меняют расклад сил на поле боя.

У нас за последнее время появился целый выводок эффективных ракет. Я начну, пожалуй, с самого популярного вида — это [оперативные крылатые ракеты] «Калибр», активно работающие на поле боя. Также можно отметить «Кинжалы». Это оружие последнего поколения. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», которая поначалу разрабатывалась как оружие морского предназначения, сейчас «перебралась» и на сушу. Но, пожалуй, самым опасным в безъядерном исполнении для ВСУ, конечно, сегодня является «Орешник». Мы развернули его массовое производство и, естественно, пока держим в рукаве до тех времен, когда потребуется активное массированное использование этого оружия. Это самое опасное для врага вооружение, — сказал Баранец.

По его словам, помимо новых ракет, серьезную угрозу для ВСУ представляют и проверенные системы, такие как баллистическая ракета «Искандер», которая может применяться как в ядерном, так и в неядерном исполнении. Он добавил, что «Орешник» также может быть в двух видах компоновки боевой части.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ракетная система «Орешник» оптимально подходит для уничтожения подземных предприятий Украины по производству беспилотников. По его словам, разрушения, вызываемые этим оружием, сопоставимы с эффектом от тактического ядерного заряда малой мощности.

Россия
ВСУ
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды
У известного комика нашли агрессивную опухоль кости
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

