27 апреля 2026 в 12:23

Жога: все разжигатели конфликта на Украине должны предстать в военном суде

Все разжигатели конфликта на Украине в будущем должны предстать в военном суде, заявил RT полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его мнению, их должен ждать аналог Нюрнбергского процесса.

Я думаю, что многие из нынешних игроков, которые активно участвуют в продолжении конфликта на Украине, в своих странах, скорее всего, предстанут перед судом за хищения, растраты, превышение должностных полномочий. Хотелось бы провести своеобразный Нюрнбергский процесс, — высказался Жога.

По его словам, подобные люди продолжат всячески тормозить мирные переговоры, ведь они опасаются завершения конфликта. Их пугает, что после этого всеобщее внимание переключится на расследование, куда на самом деле утекали средства, выделенные Киеву, пояснил полпред.

Ранее Жога заявил, что украинские власти, как и их западные кураторы, не заинтересованы в скором прекращении конфликта на Украине и мирных переговорах. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский — не независимый политик, а лишь марионетка, контролируемая Западом.

