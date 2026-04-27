27 апреля 2026 в 13:37

Киев лишился места производства дальнобойных дронов

Минобороны: ВС РФ поразили место производства БПЛА дальнего действия на Украине

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские войска за сутки поразили место производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также под удары попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинской армией.

В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, под обстрел попали пункты временной дислокации ВСУ. Всего, по данным министерства, поражены объекты противника в 143 районах.

Ранее в Минобороны подтвердили, что ВС РФ освободили село Таратутино в Сумской области. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки российских войск «Север». Помимо всего прочего, армия РФ выбила ВСУ из населенного пункта Ильичовка в ДНР.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие начали «охотиться» за жителями Энергодара. Как уточнила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, происходящее усиливает психологическое давление на атомщиков.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

