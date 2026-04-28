Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 02:37

Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки

Марочко: предпосылкой освобождения Ильичовки было продвижение ВС РФ у Дибровы

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Взятию под контроль населенного пункта Ильичовка (Озерное) в ДНР предшествовало продвижение российских военных у Дибровы и Кривой Луки, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на данном участке.

Марочко до освобождения населенного пункта информировал, что ВС РФ завершают соединение подразделений на участке Озерное — Кривая Лука — Каленики для наступления на запад от Озерного. Эксперт тогда предположил, что российские военные продолжат продвигаться у Дибровы, Кривой Луки и Ильичовки, что в итоге и произошло.

По сути, наши ребята подровняли линию боевого соприкосновения на данном участке, — сказал эксперт.

Об освобождении Ильичовки в Минобороны РФ сообщили 27 апреля. Тогда же в Минобороны подтвердили, что ВС РФ освободили село Таратутино в Сумской области. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки российских войск «Север».

Ранее военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что российская армия может освободить Славянск и Краматорск в 2026 году. По его словам, ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а полагаться исключительно на дроны невозможно.

Регионы
ДНР
ВС РФ
СВО
Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки
