27 апреля 2026 в 17:26

Военэксперт назвал города, которые Россия может освободить в 2026 году

Военэксперт Гагин: Россия может освободить Славянск и Краматорск в 2026 году

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российская армия может освободить Славянск и Краматорск в 2026 году, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а полагаться исключительно на дроны невозможно.

Если говорить о том, на каких участках фронта сейчас наиболее тяжело будет Вооруженным силам Украины, то, безусловно, это Донецк, районы Славянска и Краматорска. Эти города являются частью ДНР и юридически частью Российской Федерации согласно Конституции. ВС РФ гарантированно их освободят. Я полагаю, что если мы не будем сбавлять темп, то, возможно, в этом году мы можем рассчитывать на это. ВСУ должны понимать, что удерживать эти города, теряя личный состав, гибельно для них. Давайте вспомним Артемовск, Соледар, Авдеевку, Красноармейск, в которых Киев, бесцельно удерживая укрепрайоны, терял десятки тысяч своих военнослужащих, — высказался Гагин.

Он подчеркнул, что освобождение Славянска и Краматорска вряд ли будет быстрым. По словам эксперта, российским вооруженным силам не стоит спешить, так как у украинской армии есть чем удивить. Советник главы ДНР пояснил, что речь идет о робототехнике и дронах.

Однако конфликт выигрывается на земле непосредственно пехотинцами и штурмовиками. Если их нет, то война обречена на поражение. Технические средства остаются техническими средствами. У них тоже есть уязвимые места. Есть слабости и у дронов. Связь также имеет свои изъяны. Поэтому могу сказать только одно: я согласен с тем, что кризис призывного ресурса на Украине достаточно давно назрел, — заключил Гагин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска наступают на Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, ВС РФ вытесняют ВСУ по всей линии фронта.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
В Самаре выросло число погибших из-за упавших деревьев
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Генсек ООН раскрыл тревожную тенденцию по ядерному оружию
В Воронеже мужчина жестоко избил девушку после отказа в знакомстве
Снегопад нарушил электроснабжение в 19 муниципалитетах Подмосковья
В Польше сделали сенсационное признание по «сотрудничеству» с Украиной
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

