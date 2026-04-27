Военэксперт назвал города, которые Россия может освободить в 2026 году Военэксперт Гагин: Россия может освободить Славянск и Краматорск в 2026 году

Российская армия может освободить Славянск и Краматорск в 2026 году, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а полагаться исключительно на дроны невозможно.

Если говорить о том, на каких участках фронта сейчас наиболее тяжело будет Вооруженным силам Украины, то, безусловно, это Донецк, районы Славянска и Краматорска. Эти города являются частью ДНР и юридически частью Российской Федерации согласно Конституции. ВС РФ гарантированно их освободят. Я полагаю, что если мы не будем сбавлять темп, то, возможно, в этом году мы можем рассчитывать на это. ВСУ должны понимать, что удерживать эти города, теряя личный состав, гибельно для них. Давайте вспомним Артемовск, Соледар, Авдеевку, Красноармейск, в которых Киев, бесцельно удерживая укрепрайоны, терял десятки тысяч своих военнослужащих, — высказался Гагин.

Он подчеркнул, что освобождение Славянска и Краматорска вряд ли будет быстрым. По словам эксперта, российским вооруженным силам не стоит спешить, так как у украинской армии есть чем удивить. Советник главы ДНР пояснил, что речь идет о робототехнике и дронах.

Однако конфликт выигрывается на земле непосредственно пехотинцами и штурмовиками. Если их нет, то война обречена на поражение. Технические средства остаются техническими средствами. У них тоже есть уязвимые места. Есть слабости и у дронов. Связь также имеет свои изъяны. Поэтому могу сказать только одно: я согласен с тем, что кризис призывного ресурса на Украине достаточно давно назрел, — заключил Гагин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска наступают на Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, ВС РФ вытесняют ВСУ по всей линии фронта.