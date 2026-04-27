«Север» выбивает ВСУ для создания буферной зоны у госграницы МО РФ: ВС России создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

Подразделения российской группировки войск «Север» ведут наступление сразу на нескольких направлениях на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны России. Бойцы ВС РФ создают буферную зону, оттесняя противника от государственной границы.

Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки поразили место производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Также под удары попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинской армией.

Также в Минобороны подтвердили, что ВС РФ освободили село Таратутино в Сумской области. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки российских войск «Север». Помимо всего прочего, армия РФ выбила ВСУ из населенного пункта Ильичовка в ДНР.