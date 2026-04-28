28 апреля 2026 в 03:09

Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»

Командир Пресс: ВС РФ отрезают участки с выявленными под Сумами бойцами ВСУ

Фото: МО РФ
Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают участки с выявленными силами ВСУ в Сумской области. Российские военные не дают противнику отойти в тыловые районы в рамках формирования буферной зоны, рассказал РИА Новости командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.

По его словам, разведка ведется круглосуточно. При обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ квадрат сразу берется под огневой контроль.

Противник пересекает определенную линию, за которую он уже обратно не может выйти, — уточнил Пресс.

Он добавил, что российские военные заманивают противника в определенные квадраты, после чего изолируют его артиллерией и БПЛА. В буферной зоне у ВСУ практически нет шансов выжить из-за плотного взаимодействия российских подразделений.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождению населенного пункта Ильичовка (Озерное) в ДНР предшествовало продвижение российских военных у Дибровы и Кривой Луки. По его словам, российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на данном участке.

Об освобождении Ильичовки в Минобороны РФ сообщили 27 апреля. Тогда же в Минобороны подтвердили, что ВС РФ освободили село Таратутино в Сумской области.

Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»
