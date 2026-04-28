28 апреля 2026 в 14:03

МИД России выразил демарш США из-за саммита G20

МИД: США не пустили члена делегации России на подготовительные мероприятия G20

Представителя российской делегации не допустили до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита G20, несмотря на наличие аккредитации, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, которые приводит РИА Новости, американской стороне по двусторонним каналам был выражен демарш.

Уже министры финансов и Центробанки во время весенних встреч Бреттон-Внудских учреждений и общались. К сожалению, не без проблем для нашей делегации, где американцы допустили ошибку, — сказал Биричевский.

Дипломат уточнил, что американцы сделали члену российской делегации визу и бейдж участника. Однако позже выяснилось, что пройдены не все этапы согласования. Биричевский заявил, что США не способны выполнять наложенные на них председательские функции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в 2026 году в США, будет что обсудить. По его словам, в мире хватает нарастающих кризисов.

Незадолго до этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия получила приглашение на участие в саммите G20. Решение о составе делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

