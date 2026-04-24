Песков рассказал, что будут обсуждать на саммите G20 в США

На саммите «большой двадцатки», который пройдет в 2026 году в США, будет что обсудить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, сейчас хватает нарастающих кризисов.

Судя по всему, с учетом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита [«большой двадцатки» в США] будет много о чем говорить, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия будет достойным образом представлена на саммите. Он не исключил участия в мероприятии президента РФ Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что участие Путина в саммите G20 было бы полезным. По его мнению, встреча могла бы состояться в декабре в Майами. Незадолго до этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия получила приглашение на участие в саммите G20. Решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.