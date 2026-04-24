24 апреля 2026 в 00:57

Трамп высказался о возможном присутствии Путина на саммите G20

Трамп заявил, что участие Путина в саммите G20 было бы полезным

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 было бы полезным, заявил его американский коллега Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, мероприятие может пройти в декабре в Майами.

Трамп заявил, что официального приглашения Путину он не направлял, но подчеркнул важность его возможного участия в саммите. По его словам, если бы российский президент приехал, это стало бы очень уместным.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил: Россия получила приглашение на участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.

До этого директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, называть происходящее нормализацией пока преждевременно — до нее еще далеко.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

