Пользователям МАКСа стала доступна функция быстрой регистрации в отелях

В мессенджере МАКС появилась возможность быстрой регистрации в отелях с помощью Цифрового ID, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там пояснили, что для этого сотруднику гостиницы необходимо лишь отсканировать уникальный штрихкод.

Пользователи МАКСа смогут быстрее получить ключи от своих номеров при заселении в отели. Правительство России упростило для них регистрацию. Для этого необходимо зайти в профиль мессенджера, перейти в раздел «Цифровой ID», открыть вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования данных. Опция доступна совершеннолетним гражданам России. Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи ПаркОтель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В этом году зарегистрироваться с помощью Цифрового ID можно будет в нескольких тысячах российских отелей, — поделились в пресс-службе платформы.

Ранее сообщалось, что в последнем обновлении мессенджера МАКС появилась возможность создавать стикеры. По словам разработчиков приложения, эта функция доступна пользователям с подключенным Цифровым ID.