24 апреля 2026 в 14:11

«А где дети Зеленского?»: Захарова об эмиграции наследников киевской элиты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не подпустит своих детей близко к родине, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, глава «Укрпочты» уже вывез своих наследников в США.

Я привела в пример цитату руководителя «Укрпочты», который сказал, что вывез свою семью в Соединенные Штаты Америки, потому что негоже семье украинской элиты страдать от того, что там происходит. А где дети Зеленского? Да он их никогда в жизни не подпустит к Украине. Никогда. Они у него всю жизнь будут где-нибудь там в Лондоне, в Израиле, — сказал она.

Ранее Захарова назвала Зеленского неучем из-за его слов о якобы планах России втянуть своих союзников в конфликт на Украине. Она отметила, что после этого политик и вовсе заявил о намерении Москвы «контролировать своих соседей».

До этого дипломат заявила, что президент Украины в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы.

