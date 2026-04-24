Во Львове стало негде хоронить погибших бойцов ВСУ На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных

На Лычаковском кладбище во Львове полностью исчерпаны места для захоронения военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, сообщает издание «Страна.ua». Решением Львовского городского совета новым местом для захоронения павших на фронте станет земельный участок, расположенный на границе села Лисиничи, которое входит в состав Львовской территориальной общины.

Ранее появилась информация о том, что крематории на Украине функционируют на пределе своих технических возможностей. Главной причиной кризиса стало наличие на территории страны всего трех подобных учреждений — в Киеве, Харькове и Одессе, оборудование которых не обновлялось десятилетиями.

До этого сообщалось, что командование ВСУ списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность. По его словам, на это указывают некрологи в украинских СМИ, согласно которым в районе села Храповщина тяжелые потери понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.