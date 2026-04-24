Во Франции вычислили автора надписи «Дагестан» у Эйфелевой башни

Парижская полиция раскрыла личность уличного художника, который сделал надписи «Дагестан», «Чечня», «Грузия» на фоне Эйфелевой башни — им оказался 18-летний Мансур, сообщает Mash. Юноша переехал во Францию из Республики Дагестан.

В полиции, как передает Telegram-канал, заявили, что юноше грозит штраф в размере 175 тыс. рублей и депортация за вандализм. Отмечается, что первую надпись уличный художник сделал на террасе дворца Шайо в прошлом году, когда затосковал по малой родине.

