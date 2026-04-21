21 апреля 2026 в 20:35

Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России

Посол Мешков: Франция не пригласила РФ на празднование окончания Второй мировой

Франция в очередной раз не позвала представителей России на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны 8 мая, рассказал РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков. По его словам, Москва уже привыкла к подобным жестам.

Все последние годы нас французы не приглашают, поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли, — сказал Мешков.

Дипломат подчеркнул, что печально видеть, как на трибунах почетные места занимают представители стран гитлеровской коалиции, тогда как государство, внесшее решающий вклад в победу над нацизмом и фашизмом, остается без приглашения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подтвердил, что примет участие в торжествах 9 Мая в Москве. Он сообщил, что в ближайшие дни будет участвовать в мероприятиях, чтобы почтить память всех, кто сражался с фашизмом и пострадал во время войны.

До этого помощник президента Юрий Ушаков заявил, что сразу несколько иностранных госдеятелей пожелали посетить Москву в честь Дня Победы. В связи с этим графиком у Путина на 9 Мая уже предусмотрено проведение серии важных международных контактов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

