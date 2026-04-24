24 апреля 2026 в 14:47

Адвокат заявил об изменении подхода судов к сделкам по «схеме Долиной»

Адвокат Пешков: суды применяют двустороннюю реституцию в делах о недвижимости

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Суды наконец-то стали применять двустороннюю реституцию при рассмотрении схем с недвижимостью, подобных той, что фигурировала в деле певицы Ларисы Долиной, рассказал адвокат, эксперт Фонда поддержки граждан, пострадавших от преступлений, Максим Пешков на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?». По его словам, ранее неприменение этого механизма выглядело чудовищно, поскольку никто не понимал, как можно отменить сделку и вернуть квартиру продавцу, но при этом не признать за покупателем права на возврат денег, передает корреспондент NEWS.ru.

Что важно отметить, что в части 177 статьи, в психологической, психиатрической ее части, о невозможности понимать значение своих действий и нахождении в таком уязвленном состоянии, там нет критериев распознаваемости этого состояния, что на мой взгляд, является определенной проблемой, — сказал Пешков.

Юрист добавил, что такая ситуация вызывает недоумение, так как известны дела, где проводились однократные психиатрические освидетельствования. В этих случаях врач-психиатр приходил к выводу, что человек не находится в каком-либо патологическом состоянии и способен самостоятельно осуществлять сделки с недвижимостью.

Ранее пенсионерка-врач распродала четыре квартиры в Петербурге за 31 млн рублей и теперь пытается отсудить их обратно через суд. Отмечалось, что женщина действовала по схеме, аналогичной той которая использовалась в деле Долиной.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
