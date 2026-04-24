Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что содействие носило именно гуманитарный характер.

В настоящее время освобожденные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, отметили в министерстве. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военные будут доставлены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации. Медицинские учреждения Минобороны России уже готовы принять их и обеспечить полный курс восстановления, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело. Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.