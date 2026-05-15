15 мая 2026 в 11:25

Трамп не нашел голливудского актера на роль Си Цзиньпина

Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Голливуде нет подходящего актера на роль председателя КНР Си Цзиньпина, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире Fox News. По его словам, китайский лидер очень высок.

Если бы вы поехали в Голливуд и искали лидера Китая на роль в фильме, то он был бы идеальным кандидатом. Он очень высокий — особенно для этой страны. Обычно они немного ниже ростом, — сказал Трамп.

Ранее политолог Алексей Громский обратил внимание на важную деталь в рукопожатии Си и Трампа. По его словам, президент США протянул китайскому лидеру руку ладонью вверх — этот жест можно трактовать как готовность к подчинению.

Также сообщалось, что рукопожатие китайского лидера и президента США в Пекине продлилось 14 секунд и стало мини-борьбой за лидерство. Американский лидер попытался перетянуть руку китайского коллеги к себе, но председатель КНР не дал перехватить инициативу.

До этого Трамп во время торжественного банкета в Пекине пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Предполагается, что примерно в те же даты в Нью-Йорке пройдет Генеральная Ассамблея ООН.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
