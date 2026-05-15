15 мая 2026 в 11:29

Политолог объяснил, почему Трамп так восхваляет свою встречу с главой Китая

Политолог Дудаков назвал встречу с главой Китая единственным успехом Трампа

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press
Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином является единственным достижением во внешней политике главы Белого дома, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно поэтому действующая администрация Соединенных Штатов пытается выдать визит в Китай за грандиозный прорыв.

На самом деле администрация Трампа и его делегация сейчас пытаются создать много пиара по итогам этого переговорного процесса и большого визита в КНР. И делается это по понятным причинам. У нынешней администрации в Вашингтоне не так много успехов во внешней политике. Поэтому такие визиты в США пытаются представить неким грандиозным прорывом и заключением якобы «сделки века» с китайской стороной. Хотя очевидно, что это очень далеко от реальности, — высказался Дудаков.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что приезды Трампа и президента России Владимира Путина в Китай никак не связаны между собой. По его словам, визит каждого из лидеров планировался давно, и один к другому не привязан.

США
Дональд Трамп
Китай
Си Цзиньпин
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
