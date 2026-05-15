15 мая 2026 в 11:33

Стало известно, стоит ли ожидать трехсторонней встречи глав РФ, Китая и США

Политолог Светов: общей встречи Путина с главами США и КНР пока ожидать не стоит

В настоящее время не стоит ожидать трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, лидером США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, такая идея не встретит поддержки со стороны американцев.

У меня лично было ожидание, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся втроем. Мне казалось, что вдруг будет такой вариант, когда российский президент прилетит в Китай, но этого не случилось. И, наверное, вряд ли сложится в скором времени. Думаю, этого не захотят, прежде всего, американцы. Если мы почитаем их заявления, то становится очевидно, что их первая задача — не допустить, чтобы КНР заняла в мире такое же место, как США. В смысле, мировое лидерство, — сказал Светов.

При этом он указал, что Вашингтон стремится сохранить торговые отношения с Пекином, так как это выгодно обеим сторонам. По словам политолога, ключевой целью, которую преследовал Белый дом, было прекращение торговых войн. Эксперт добавил, что Россия также выступает за экономическое сотрудничество.

Ранее появилась информация, что Путин планирует однодневный визит в Пекин в середине следующей недели, 20 мая. Поездка, как и многие предыдущие, имеет рутинный характер и является частью регулярного диалога между Москвой и Пекином.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

