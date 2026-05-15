Военэксперт назвал одну из главных ударных сил на фронте

Танки по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. В то же время, по его словам, стратегия боевых действий претерпела изменения с появлением беспилотных летательных аппаратов.

Танк как был, так и остается главной ударной силой сухопутных войск. Причем это наследие еще Советского Союза, и, естественно, Украина сейчас использует данную бронетехнику в качестве кулака для прорыва линии обороны или занятия некоторых рубежей и позиций. Современные реалии с использованием беспилотной летательной авиации внесли некоторые изменения в тактику и стратегию по обе стороны линии боевого соприкосновения. Но вместе с тем снимать со счетов бронетехнику, на мой взгляд, не стоит, — высказался Марочко.

Он пояснил, что в настоящее время есть множество методов борьбы с противодействием, связанным с БПЛА. В частности, эксперт упомянул РЭБ и «мангалы», которые активно применяются в зоне СВО. По словам специалиста, танки сейчас чаще используются как артиллерийские установки, однако есть и примеры их применения для контратак.

Ранее российский Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира по версии американских экспертов. Они отметили, что машина соответствует основным требованиям эффективности и успешно действует в современных боевых условиях.