Константин Эрнст приехал на прощание с телеведущим Молчановым

Владимир Эрнст перед церемонией отпевания и прощания с Владимиром Молчановым Владимир Эрнст перед церемонией отпевания и прощания с Владимиром Молчановым Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст приехал на прощание с телеведущим Владимиром Молчановым, которое проходит в московской церкви Космы и Дамиана в пятницу, 15 мая, передает корреспондент NEWS.ru. Эрнст принес на траурную церемонию букет красных роз.

Молчанов умер в возрасте 75 лет. В последний год своей жизни он несколько раз оказывался в больнице. В 2021 году Молчанову сделали пересадку печени, а в 2022 году он перенес инфаркт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Молчанова. Министр отметил, что его программы и репортажи собирали многомиллионную аудиторию.

Между тем журналист Юрий Рост рассказывал, что тело телеведущего кремируют. Он добавил, что захоронения после отпевания не будет, процессия пройдет позже.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход Молчанова невосполнимой потерей, отметив, что все его программы отличались особым благородством. Он подчеркнул, что телеведущий сохранял удивительный «телевизионный аристократизм» независимо от темы рассказа — будь то обыденная жизнь или явления искусства.

