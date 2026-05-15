Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в экономике и обороне, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого». Также главы государств обговорили предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным намерен обсудить «полтора вопроса», поскольку серьезных споров между двумя странами нет. По его словам, при большом объеме взаимной торговли вопросы периодически возникают, однако отношения Москвы и Минска остаются стабильными.

Также белорусский лидер указал, что память о Великой Отечественной войне — основа союзничества Москвы и Минска. Он указал, что Союзное государство должно быть в авангарде процессов, связанных с преодолением нынешнего кризиса безопасности на планете.

Ранее президент Белоруссии заявил, что республика ни при каких обстоятельствах не станет инициатором военных действий. Он отметил, что его задача — предупредить соседние государства о том, что им не следует совершать агрессию против Белоруссии.