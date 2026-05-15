Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции

При высокой влажности окружающей среды пот не может эффективно испаряться, рассказал LIFE.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. Он отметил, что в последние годы климат становится более влажным.

Когда влажность достигает 95–99%, в воздухе остается совсем мало места для дополнительной влаги. Пот почти не испаряется, и человек начинает перегреваться даже в тени, — рассказал Карнаухов.

Климатолог посоветовал людям, входящим в группу риска — пожилым, а также пациентам с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, готовиться к волнам жары заранее. По его словам, лучшим спасением может стать кондиционер, так как такие устройства снижают не только температуру, но и влажность.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала, что россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс. По ее словам, в жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от полутора до трех литров воды в день, делая это маленькими глотками каждые 15–20 минут.