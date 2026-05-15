Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС

Президент РФ Владимир Путин проверил европейских политиков на политическую чуткость, предложив экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру стать посредником в переговорах с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на трансляции Министерства иностранных дел. Он уточнил, что после этого заявления в Европе поднялся значительный резонанс.

Президент России Владимир Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ [Герхард] Шредер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся, — заявил Лавров.

Он также отметил, что европейские политики стали говорить о том, что диалог с Россией рано или поздно все равно состоится, однако при этом оговариваются и заявляют, что сами будут определять его формат и сроки. Лавров добавил, что не может воспринимать подобные заявления всерьез.

Ранее в немецкой газете заявили, что Путин направил политический сигнал Брюсселю, предложив Шредера в качестве возможного посредника в переговорах с Европой. По оценке газеты, таким образом российская сторона демонстрирует, что потенциальные переговоры могут в большей степени перейти в европейское поле, а не оставаться исключительно в рамках взаимодействия с США.