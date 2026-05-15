Захарова объяснила украинцам, кто их главный враг на самом деле

Захарова объяснила украинцам, кто их главный враг на самом деле Захарова: главная угроза для украинцев исходит от Киева

Главную угрозу для украинцев представляет не Россия, а националистическое меньшинство, узурпировавшее власть в Киеве и превратившее страну в западную марионетку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, это меньшинство погрузило Украину в коррупцию и неонацизм, говорится на сайте ведомства.

Главный враг украинцев — не Россия и русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада и погрузившее ее в пучину коррупции и неонацизма, — сказала она.

Ранее дипломат заявила, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно лишь при одном условии. По словам Захаровой, требуется не просто остановить бои, а устранить коренные причины возникшей ситуации.

Кроме того, представитель МИД отметила, что президент Украины Владимир Зеленский превращает собственную страну в военное орудие против России. По словам дипломата, ради «войны до последнего украинца» Киев готов бросить в бой даже несовершеннолетних.