16 апреля 2026 в 17:16

Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину

Захарова: Зеленский превращает Украину в военный инструмент против России

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Президент Украины Владимир Зеленский превращает страну в военный инструмент против России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ради «войны до последнего украинца» Киев готов отправить на фронт даже детей.

Зеленский целенаправленно превращает Украину в военный инструмент против России, вообще в других регионах. Народ Украины Зеленский превращает в обслуживающий персонал для ВСУ. Ради реализации бандеровской концепции «войны до последнего украинца» он готов бросать в окопы даже детей, — отметила Захарова.

До этого дипломат отмечала, что Германия превратилась в главного спонсора противостояния на Украине. По ее словам, Берлин также ответственен за милитаризацию Киева.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru объяснил, что Евросоюз заинтересован в продолжении украинского конфликта, поэтому будет помогать президенту Украины оставаться у власти. Он отметил, что помощь носит как финансовый, так и организационный характер. Все кредиты, которые выделяются Украине, она обслуживает за счет новых вливаний, продолжил Килинкаров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

