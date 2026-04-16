Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский превращает страну в военный инструмент против России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ради «войны до последнего украинца» Киев готов отправить на фронт даже детей.

Зеленский целенаправленно превращает Украину в военный инструмент против России, вообще в других регионах. Народ Украины Зеленский превращает в обслуживающий персонал для ВСУ. Ради реализации бандеровской концепции «войны до последнего украинца» он готов бросать в окопы даже детей, — отметила Захарова.

До этого дипломат отмечала, что Германия превратилась в главного спонсора противостояния на Украине. По ее словам, Берлин также ответственен за милитаризацию Киева.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru объяснил, что Евросоюз заинтересован в продолжении украинского конфликта, поэтому будет помогать президенту Украины оставаться у власти. Он отметил, что помощь носит как финансовый, так и организационный характер. Все кредиты, которые выделяются Украине, она обслуживает за счет новых вливаний, продолжил Килинкаров.