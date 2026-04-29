Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине

Устойчивое урегулирование украинского кризиса возможно только при одном условии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost. По ее словам, необходимо не просто прекратить боевые действия, а искоренить глубинные причины конфликта.

Устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин, — сказала дипломат.

Захарова не уточнила, что именно, с точки зрения Москвы, следует считать первопричинами. Однако российское руководство неоднократно называло среди них расширение НАТО на восток, ущемление прав русскоязычного населения Донбасса и государственный переворот на Украине в 2014 году.

Ранее Захарова заметила, что западные покровители Украины всеми силами препятствуют завершению конфликта. По ее словам, в Киеве сохраняют иллюзию нанесения России «стратегического поражения». Пока на Украине не наблюдается политической воли к миру и европейские спонсоры поддерживают режим в этой тенденции. Страны Великобритании и Европейского союза делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение, резюмировала дипломат.