Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 05:21

Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Устойчивое урегулирование украинского кризиса возможно только при одном условии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost. По ее словам, необходимо не просто прекратить боевые действия, а искоренить глубинные причины конфликта.

Устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин, — сказала дипломат.

Захарова не уточнила, что именно, с точки зрения Москвы, следует считать первопричинами. Однако российское руководство неоднократно называло среди них расширение НАТО на восток, ущемление прав русскоязычного населения Донбасса и государственный переворот на Украине в 2014 году.

Ранее Захарова заметила, что западные покровители Украины всеми силами препятствуют завершению конфликта. По ее словам, в Киеве сохраняют иллюзию нанесения России «стратегического поражения». Пока на Украине не наблюдается политической воли к миру и европейские спонсоры поддерживают режим в этой тенденции. Страны Великобритании и Европейского союза делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение, резюмировала дипломат.

Власть
Мария Захарова
Украина
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять явных признаков эмоционального вампира в паре и коллективе
Составлен список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне
Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине
Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита магния
Трамп поручил своим помощникам длительную работу против Ирана
Врач рассказала о тревожном сигнале слезотечения без причины
Санду продает Молдавию Румынии ради ЕС: что будет с Приднестровьем
В ГД напомнили, как сократится рабочая неделя перед 9 Мая
Названа разница между зарплатами мужчин и женщин в России
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Назван важный нюанс занятий физкультурой в домашних условиях
В Общественной палате предложили продлить майские праздники
Германии труба! Казахстан прекращает поставки нефти — спасибо Зеленскому
Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке
«Покайтесь и попросите»: в РФПИ дали единственный совет Швеции
ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет
Спутники-шпионы и отказ от «Союзов»: Франция захотела воевать в космосе
Возвращение в РФ, критика СВО, сочувствие террористам: где сейчас Манижа
На гольф-курорте Трампа появилась его золотая статуя размером с дом
В РФПИ сравнили энергетическую борьбу ЕС с самонокаутом каратиста
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.