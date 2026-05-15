«ВКонтакте» и «Грамота.ру» представили список регионализмов с помощью тренда #мытакговорим. Пользователи поделились словами и выражениями повседневной речи, понятными прежде всего жителям отдельных регионов России.

На юге России обнаружили много регионализмов, особенно в быту. Например, «растыка» означает неловкого человека, от глагола «растыкать». «Скибка» — кусок, родственно польскому «sciba». В Ростовской и Белгородской областях используют «тремпель» — вешалку для одежды.

В центральной России чаще вспоминают слова, связанные с домом и повседневными предметами. В Воронежской области «грядушкой» называют спинку кровати, а в Рыбинске «пышка» — это фантик от конфеты.

На Урале регионализмы включают древнерусские выражения и заимствования. Вехоткой называют мочалку, происходящую от древнерусского «вѣхъть», обозначающую мягкий пучок для мытья. Вехоткой можно «пошоркать» — потереть или счистить что-то. Также на Урале есть слово «зюргать» или «сюрпать», означающее шумно есть горячую пищу.

На Дальнем Востоке регионализмы отражают близость к Азии и культуру быстрых перекусов. Куксой называют лапшу быстрого приготовления, заимствованную из корейского блюда куксу — тонкой пшеничной лапши в бульоне.

