15 мая 2026 в 11:50

Политолог ответил, правда ли переговоры США и КНР можно назвать эпохальными

Политолог Дудаков: Трамп провалил переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп провалил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, глава Белого дома все равно будет утверждать, что минувший визит стал для него крайне успешным.

Если мы посмотрим на объективные политические и экономические последствия переговоров [США и Китая], то увидим, что стороны сверили часы, обменялись мнениями по всем актуальным вопросам и остались при своих. Но чтобы не терять лицо, обменялись символическими жестами в вопросах экономики. Я думаю, что каких-то политических очков Трамп в рамках этого визита точно не заработает, и на его рейтинги это не повлияет. Хоть он, конечно, будет всячески утверждать, что это был для него некий грандиозный успех, все отлично понимают — это не так, — прокомментировал Дудаков.

Он указал, что США и Китай не смогли достичь компромиссов по вопросам Тайваня и Ирана. По словам политолога, американцы настойчиво просили Пекин помочь в переговорах с Тегераном, надеясь сделать Исламскую Республику более сговорчивой в вопросе открытия Ормузского пролива. Однако, как подчеркнул эксперт, КНР не предложила конкретных решений.

В экономической плоскости мы не видим какого-то масштабного смягчения тарифов или американских санкций в отношении Китая. И тут нужно понимать, что возможности у Соединенных Штатов сейчас уже ограничены. Вспомним, как не так давно Верховный суд США отменил немалую часть тарифов Трампа, то есть грозить ими КНР он уже не способен. А те ограничения, которые остались, он убирать не стал, потому что, видимо, это единственный рычаг давления, который у него еще остался, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что проблема с поставками дефицитных китайских редкоземельных металлов в США также не решена. В то же время, по словам эксперта, китайцы сняли экспортные ограничения и обещали закупать американскую говядину.

Ранее Трамп завершил трехдневный визит в Китай, покинув страну. Американского президента проводили высокопоставленные чиновники и почетный караул. В ходе поездки он провел переговоры с Си Цзиньпином.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
